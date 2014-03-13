Неизвестные вооруженные люди захватили банк в центре Киева

Парни вооружены дубинками, ножами, также замечен один автомат.

По словам очевидцев вместо дверей вход в банк был закрыт листами фанеры.

На месте происшествия находится 2 наряда милиции, вооруженные автоматами Калашникова. Правоохранители перекрыли улицу Московскую и пока наблюдают.

Как сообщил очевидец, в окна видно как в помещении бегают люди, которые что-то ищут.

2.38 Как сообщили УНИАН, неизвестные сейчас пилят вход в хранилище. По информации источников в хранилище есть значительная сумма денег. Охрана банка заблокирована на третьем этаже здания. Под контролем людей в масках оказались два этажа.

2.49 Захватчики выпустили одного из охранников. Он рассказал, что банда хорошо огранизована и вооружена пистолетами и автоматами. Охранников разоружили и закрыли в отдельном помещении. Охранник подтвердил, что неизвестные пытаются проникнуть в хранилище.

3.10 К правоохранителям возле отделения банка прибыло подкрепление - бойцы "Титана".

Неизвестные в масках выпустили остальных охранников - 5 человек.

Последний из освобожденных из здания охранников рассказал, что перед тем как выпустить, к нему подошел человек в балаклаве и сказал, что они не собираются грабить банк, а лишь взяли его под охрану. Кроме того, неизвестный сообщил охраннику, что оружие, отнятое у охраны они подвергают описание и вернут в процессе переговоров. С кем и о чем будут вестись переговоры, парень не сообщил.

Между тем, и в самообороне Майдана и в Правом секторе отрицают причастность своих людей к захвату банка.

Телефоны Авакова, Наливайченко и других руководителей силовых структур не отвечают.

3.58 Состоялись переговоры представителей Самообороны Майдана и мужчин в масках. По результатам переговоров захватчики согласились сдаться и освободить банк. Ко входу в здание подогнали автобус, который должен их забрать.

4.19 Неизвестные, захватившие банк, сдали оружие, отобранное у охраны и один автомат калашникова. К зданию подъехало 10 бойцов спецподразделения "Альфа". Для выхода захватчиков организован коридор, однако люди с масках не спешат выходить. на данный момент переговоры с ними ведет один из правоохранителей.

5.06 Молодчиков начали выводить из банка. Все спортивного телосложения в масках, некоторые в камуфляже. Разговаривают с русским акцентом. На выходе их обыскивают и забирают оружие. Изъято не менее четырех автоматов Калашникова.

Украинский Бизнес Банк (ранее АБ "Донеччина") известен тем, что с 2003 года председателем правления, президентом, а затем советником в нем был бывший председатель НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.