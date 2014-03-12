МИД вручил ноту России в связи с ее одобрением "декларации о независимости Крыма"

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине Андрея Воробьева, которому была вручена нота МИД Украины в связи с заявлением Министерства иностранных дел России от 11 марта относительно одобрения декларации о независимости Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, в ноте отмечается, что украинская сторона рассматривает заявление МИД России как прямое и нескрываемое вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Украины, что противоречит фундаментальным нормам международного права и общепризнанным принципам сосуществования государств. «Заявление МИД России не только грубо нарушает требование пункта 7 статьи 2 Устава ООН, который закрепил запрет «на вмешательство в дела, относящиеся к внутренней компетенции любого государства», но и статей 2, 3, 4, 6 и 11 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года», - подчеркнули в МИД Украины.

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Украинская сторона категорически не согласна с оценкой МИД России о том, что решение парламента Крыма является «абсолютно правомерным». Не может быть абсолютно или частично правомерным решение, которое противоречит Конституции Автономной Республики Крым, Конституции Украины и ее национальному законодательству, принципам и нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН, Декларации «О принципах международного права, которые касаются дружественных отношений государств в соответствии с Уставом ООН» 1970 года, Заключительному акту НБСЕ/ОБСЕ 1975 года, положениям других международных документов, включая заявление председателя Совета Безопасности ООН от 20 июля 1993 года, которое было единодушно поддержано всеми членами СБ ООН, в том числе и Российской Федерацией.

Украинская сторона опирается на положения Декларации «О принципах международного права, которые касаются дружественных отношений государств в соответствии с Уставом ООН» 1970 года, которая, разъясняя содержание этого принципа, устанавливает его границе. Так, согласно Декларации, «ничто в вышеприведенных пунктах не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые ведут к расчленению или частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, придерживающихся в своих действиях принципа равноправия и самоопределения народов, как этот принцип изложен выше, и поэтому имеют правительства, которые представляют безотносительно расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на этой территории».

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Относительно ссылки МИД России на «заключение Международного Суда ООН от 22 июля 2010 года по Косово», российской стороне акцентируют, что это заключение носит консультативный характер, и не имеет юридически обязательной силы, тем более, что Российская Федерация утратила право ссылаться на эту правовую позицию Международного суда ООН в результате отказа от признания независимости Косово. Так, в совместном заявлении Совета Палаты Совета Федерации и Совета Государственной Думы о последствиях самопровозглашения независимости Края Косово (Сербия), принятом 18 февраля 2008 года, четко указывается, что право наций на самоопределение не может быть оправданием признания независимости Косово, а также, что обе палаты парламента Российской Федерации «считают невозможным признание Косово в качестве суверенного государства, принятие Косово в ООН и другие международные организации, преданные основным принципам международного права». В письменном заявлении, официально поданном Российской Федерацией по делу относительно Косово в Международный суд ООН, указывается, что «право на самоопределение не может истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые ведут к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств».

Таким образом, применение Российской Федерацией к Украине подхода, который ранее ею неоднократно осуждался и не признавался относительно Сербии, не может рассматриваться иначе, чем использование со стороны российской стороной двойных стандартов.

МИД Украины также выразило серьезные сомнения относительно возможности свободного волеизъявления населения региона Украины, который фактически находится под оккупацией Вооруженных сил Российской Федерации. Современное международное право содержит четкие требования к проведению плебисцитов, которые предусматривают демилитаризацию, демократизацию и де-экстремизацию территории, где будет происходить плебисцит, а также его проведение под эффективным контролем ООН. Плебисцит, который состоится при условии иностранной оккупации региона, не будет признан международным сообществом, а его результаты будут рассматриваться как юридически никчемные.

Дезавуируется также утверждение МИД России о том, что референдум в Крыму будет проходить под надзором наблюдателей ОБСЕ.

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МИД Украины в который раз призывает российскую сторону вернуться к цивилизованным рамкам развития двусторонних отношений, предусмотренных Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года.

«Открытое игнорирование или выборочное применение норм международного права может иметь непредсказуемые последствия для существующей системы общепринятых правил международного взаимодействия», - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 11 марта парламент Крыма принял «декларацию о независимости автономной республики и Севастополя».

В тот же день МИД России в своем заявлении назвал «абсолютно правомерной» декларацию о независимости Крыма.