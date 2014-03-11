Генпрокуратура обжаловала «декларацию о независимости» Крыма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, согласно сообщению, Генпрокуратурой в Окружной административный суд Киева заявлены требования об отмене принятых 11 марта парламентом Крыма и Севастопольским горсоветом решений об утверждении «Декларации о независимости Автономной Республики Крым и г. Севастополя», которой предусмотрено по результатам назначенного на 16 марта республиканского референдума по вопросам территориальной принадлежности Крыма объявить Республику Крым независимым и суверенным государством и обратиться к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ как нового субъекта.

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Также обжалованы незаконные решения Севастопольского городского совета от 7 марта «Об обеспечении проведения общекрымского референдума 16 марта в г. Севастополе», «Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение общекрымского референдума 16 марта в Севастополе» и «Об утверждении Временного положения о референдуме в городе Севастополе».

Одновременно заявлено ходатайство об обеспечении требований прокурора путем остановки действия указанных решений.

«Принятые Верховным Советом АР Крым и Севастопольским городским советом решения является явно противоправными и посягают на принципы конституционного строя, территориальной целостности и устройства Украины, ставят под угрозу общественный порядок и безопасность, жизнь и здоровье людей, создают опасность причинения вреда общественным и государственным интересам, что требует вмешательства органов прокуратуры», - подчеркнули в Генпрокуратуре.