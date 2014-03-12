Самопровозглашенная крымская власть обещает сделать крымскотатарский и русский языки государственными

«Мы сможем решением крымского парламента придавать статус государственного языкам, которые функционируют в Крыму. Такими языками у нас станут русский и крымскотатарский. Они получат статус государственного», - сказал Темиргалиев.

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Темиргалиев также добавил, что «использование украинского языка в повседневном быту на территории Крыма нет».

Вместе с тем, по его словам, власти региона «гарантируют свободное использование украинского языка жителями Крыма, которые считают его родным».

«Если от украинских общин поступят просьбы и пожелания к депутатам признать статус государственного за украинским языком, пожалуйста, никаких проблем мы в этом не видим», - сказал Темиргалиев.

Как сообщал УНИАН, парламент автономии 6 марта постановил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает только официальная Москва.