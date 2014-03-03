Турчинов подтвердил, что не будет подписывать отмены языкового закона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы.

”Несмотря на то, что закон о языках был несбалансированным, непрофессионально подготовленным, я не буду подписывать решение парламента об отмене этого закона пока рабочей группой, которая завтра будет создана в парламенте, не будет подготовлен, а Верховной Радой не будет проголосован новый закон”, - сказал Турчинов.

Он отметил, что новый закон должен дать возможность развития всем языкам без ограничений. Но одновременно подтвердить, что государственным языком является украинский.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада отменила Закон «Об основах государственной языковой политики» (№ 5029-VI от 3 июля 2012 года).

Закон позволял использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, которым в конкретном регионе говорит не менее 10% жителей.

Принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

10 августа 2012 закон вступил в силу. Ряд городских и областных советов приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального