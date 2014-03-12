Аналитики: Россия с 2012 года проводила в Крыму замену военнослужащих-украинцев на россиян

Остальные отправлялись для дальнейшего прохождения службы в регионы РФ. Не согласные служить в регионах России увольнялись из армии.

"Данные анализа свидетельствуют, что на начало 2012 года 15% офицеров младшего, 17 – 18% офицеров среднего и 16% офицеров высшего командного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, который дислоцировался на территории Украины (в составе ЧФ РФ), были этническими украинцами или имели родственников (кроме семьи), которые проживают в Украине", - сообщает группа «Информационное Сопротивление» в Facebook.

По информации «Информационного Сопротивления», на момент нынешнего вторжения российский войск в Крым лишь 2-3% офицеров высшего командного состава ЧФ РФ либо этнические украинцы, либо имеют родственников (кроме членов семьи), которые проживают в Украине.