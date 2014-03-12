Европарламент сегодня собирается на внеочередные дебаты на тему “Вторжение России в Украину”

Заседание в Страсбурге состоится при участии Сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Петра Порошенко. Во время своего визита он также проведет переговоры с европарламентариями, на которых планирует поднять тему текущей ситуации в Крыму и путей решения выхода из кризиса.

Кроме того, планируется обсудить вопрос подписания Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза к вопросу либерализации визового режима для Украины.

В рамках визита сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Порошенко проведет встречи с руководством Европейского Союза, в частности председателем Европарламента Мартином Шульцем, Еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Штефаном Фюле и председателем комитета Европарламента по международным делам Элмар Брок.