В Донецке милиция разработает вариант защиты журналистов во время массовых акций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера вечером на встрече с журналистами начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Константин Пожидаев.

Он признал, что выданные ранее журналистам желтые жилеты с надписью «Пресса» не спасают их от агрессивно настроенных митингующих, а скорее наоборот - увеличивают агрессию участников протестных акций.

По словам Пожидаева, в милиции думают над вопросом обеспечения безопасности журналистов. «Мы сейчас продумаем вариант о вашей защите. Тут нужны, так скажем, новые технологии в этом вопросе. Жилетки проехали, это понятно, проиграли этот вариант. Мы подумаем», - сказал начальник облУВД.

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При этом Пожидаев отметил: «К каждому журналисту приставить милиционера - я не знаю, как это можно сделать, не хватит сейчас милиции».

«Сейчас много милиции задействовано и при охране зданий облгосадминистрации, судов, милиции, телерадиокомпании и других. Люди везде ходят и везде что-то пикетируют… Просто очень большие силы, например, задействованы в охране облгосадминистрации - 1200 человек в сутки», - сообщил Пожидаев.

По его словам, милиции известно, что очередные массовые пророссийские акции намечены на 15 и 16 марта. Пожидаев выражил надежду, что "не будет хотя бы агрессивно настроенных молодых людей, и мы все введем в русло».

«Об оперативных мерах не хотелось бы говорить, но они, конечно же, есть. Все мы знаем, что есть намерения у митингующих строить баррикады, но и мы стараемся все это упредить. Я категорически против того, что сейчас происходит в Донецкой области», - сказал Пожидаев.