Ракетные войска стратегического назначения РФ усилят маскировку подвижных ракетных комплексов

Ракетные войска начнут применять мобильный робототехнический комплекс для обороны своих объектов, передает ИТАР-ТАСС со сслыкой на представителя Минобороны РФ по Ракетным войскам стратегического назначения майора Дмитрия Андреева.

Он отметил, что для повышения "живучести" подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) вопросам маскировки в Ракетных войсках уделяется особое внимание.

"В частности, в соединения, вооруженные ПГРК "Тополь", ежегодно увеличивается объем поставок маскировочных комплектов различных модификаций, позволяющих в зависимости от времени года, погодных условий, особенностей позиционного района наиболее эффективно использовать различные способы, формы и методы маскировки.

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В связи с этим в соединения Ракетных войск стратегического назначения оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, в 2014 году поступят более 2200 маскировочных комплектов МКТ-4Л, МКТ-2С. Это в 20 раз больше, чем в прошлом году", - сказал Андреев. Он пояснил, что МКТ-2С предназначены для зимнего, а МКТ-4Л - летнего периодов обучения.

"Наряду с этим в Тейковское ракетное соединение осуществлена поставка новейших машин инженерного обеспечения и маскировки. Три ракетных полка данной дивизии укомплектованы машинами инженерного обеспечения и маскировки на 100%", - добавил Андреев, уточнив, что в текущем году эта техника поступит в Новосибирское и Тагильское ракетные соединения.