Из ГПУ Добкина отправили в СИЗО

Из здания Генпрокуратуры Добкин так и не вышел, а его адвокат сообщила, что он арестован и направлен в СИЗО согласно постановлению Шевченковского райсуда от 1 марта.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"В 17:20 его задержали, в 17:30 ему предъявлено подозрение в совершении умышленных действий представителем власти, которые выражались в публичных призывах к изменению границ территории Украины и нарушению порядка, установленного Конституцией Украины", - сказала адвокат Добкина Юлия Плетнева.

Сейчас Добкин находится в СИЗО, а завтра в Шевченковском райсуде Киева будет приниматься мера пресечения. Скорее всего ГПУ будет настаивать на содержанием Добкина под стражей.

"Я могу сказать, что Михаил Добкин - гражданин Украины и никогда не высказывался, в моем понимании, за нарушение Конституции или за передел Украины", - прокомментировал задержание Добкина городской председатель Харькова Геннадий Кернес.