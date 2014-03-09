В Луганске участники пророссийского митинга заблокировали ОГА

В Луганске около 12.00 одновременно началось два митинга: митинг в честь 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко и митинг пророссийких активистов.

В митинге в честь 200-летия со дня рождения Шевченко приняло участие около 1 тыс. человек. Среди них были сторонники ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода», а также жители города, поддерживающие единую Украину.

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На противоположной стороне у Пилона Славы начался пророссийскй митинг. Собравшиеся держали флаги Российской Федерации, а также транспаранты «Луганщина за референдум» и др. Около 12.30 пророссийские активисты двинулись через улицу, и силой вытеснили активистов проукраинского митинга с площади. Многие из них разбежались.

Потом митингующие направились к зданию ОГА и пытались сломать дверь в помещение. Сейчас около ОГА находится около 2-3 тыс. пророссийских митингующих. Милиция рассредоточилась по разным сторонам здания ОГА, возле здания находится около 150 милиционеров, которые не вмешиваются в конфликт.

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Один из митингующих прорвался на крышу здания и под приветственные крики «Донбасс!» и «Россия!» снял и разорвал Государственный флаг Украины, водрузив вместо него российский триколор.

В данный момент митингующие заблокировали все входы и выходы в ОГА и дали новоназначенному губернатору Михаилу Болотских 10 минут, чтобы выйти к митингующим и подать в отставку. Милиция покинула здание.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал Указ о назначении Михаила Болотских председателем Луганской областной государственной администрации.

Другим указом Турчинов уволил Владимира Пристюка с должности председателя Луганской областной государственной администрации.