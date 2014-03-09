Россия намерена направить в Крым мотострелковые войска и реактивные системы залпового огня "Град"

"На данный момент на базе ЧФ РФ в Новороссийске сосредоточены подразделения 18-й отдельной мотострелковой бригады российской армии (место постоянной дислокации - Южный военный округ, Чечня). К переброске в Крым готовится личный состав бригады и 120 единиц военной техники - в том числе РСЗО "Град", - передает Дмитрий Тымчук со ссылкой на оперативные данные группы "Информационное Сопротивление"

Параллельно Россия перебрасывает спецподразделения на территорию Приднестровья. За последние сутки сюда было переброшено 700 бойцов спецназа.