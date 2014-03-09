Россия намерена направить в Крым мотострелковые войска и реактивные системы залпового огня "Град"
13:21, 09 марта 2014Политика
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Россия по прежнему наращивает свою группировку войск в Крыму и перебрасывает на полуостров новые подразделения и части.
РСЗО 9К51 «Град»/ Фото: wikipedia.org
"На данный момент на базе ЧФ РФ в Новороссийске сосредоточены подразделения 18-й отдельной мотострелковой бригады российской армии (место постоянной дислокации - Южный военный округ, Чечня). К переброске в Крым готовится личный состав бригады и 120 единиц военной техники - в том числе РСЗО "Град", - передает Дмитрий Тымчук со ссылкой на оперативные данные группы "Информационное Сопротивление"
Параллельно Россия перебрасывает спецподразделения на территорию Приднестровья. За последние сутки сюда было переброшено 700 бойцов спецназа.
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