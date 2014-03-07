Российские военные в Крыму раскопали газовую магистраль и разложили возле нее мины

Охранная зона такой магистрали - 200 метров. Однако, чужаки в 5 метрах от газовой трубы закопали БТР, а дальше разложили мины. Любая пуля или осколок в трубу приведет к взрыву, сообщает ТСН.

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Газовиков к объектам не подпускают люди с оружием. Говорят, что это закрытая зона. Руководство "Черноморнефтегаза" обратилось к украинской и местной крымской власти убрать из охранной зоны "зеленых человечков".

К тому же параллельно этой трубе пролегает более мощная магистраль "Харьковтраснгаза". "Если, не дай Бог, в этом месте сорвется газопровод, то эта закрытая зона останется пустым местом. К тому же без газа останется большая часть Крыма", - говорит председатель правления "Черноморнефтегаза" Сергей Головин.

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Напомним, в течение недели вооруженные российские военные блокируют украинские военные части и объекты в Крыму. Требование одно - сдаться, отдать оружие, перейти на сторону России и отречься от Украины.

Страны мира осуждают действия Российской Федерации, вводят санкции.