В Севастополе россияне блокируют запасной командный пункт тактической группы «Крым» украинских ПВС

Как сообщил УНИАН представитель командования этой тактической группы, сегодня после обеда к контрольно-пропускному пункту ЗКП прибыл российский майор с предложением украинским военным совместно осуществлять контроль над подразделением. Кроме офицера, к расположению части также подъехал грузовик с вооруженными и экипированными военными. Представитель командования тактической группы «Крым» не исключает, что может состояться штурм воинской части.

Как добавил собеседник агентства, на сегодняшний день российские военные блокируют 5 воинских частей украинских противовоздушных в Евпатории и Севастополе.

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Как также стало известно УНИАН, сегодня около 13.00 в поселке Новоозерное, где базируются корабли Южной военно-морской базы ВМС Украины, активизировались вооруженные российские военнослужащие на подступах к воинской части. В частности, по данным очевидцев, они наблюдали, как неподалеку от части российские военные готовили водолазные костюмы. Очевидцы не исключают, что сегодня ночью эти водолазы попытаются захватить корабли, в частности, большой десантный корабль «Константин Ольшанский».

Как сообщал УНИАН, выход из озера Донузлав заблокирован из-за затопления российскими военными на входе в него старого корабля.