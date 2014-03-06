Сепаратисты оставили в здании ДонОГА горы мусора и пустые бутылки от водки (фото)
11:20, 06 марта 2014Политика
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После освобождения здания Донецкого областного совета от захвативших его пророссийских сепаратистов внутри были обнаружены горы мусора, окурков, использованных пластиковых стаканчиков.
Об этом сообщают сотрудники облсовета, пишут Новости Донбасса.
Огромные горы мусора в ДонОГА / Новости Донбасса
У некоторых дверей были сломаны ручки.
Активисты оставили после себя пустые бутылки от водки / ОстроВ
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