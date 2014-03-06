Сепаратисты оставили в здании ДонОГА горы мусора и пустые бутылки от водки (фото)

После освобождения здания Донецкого областного совета от захвативших его пророссийских сепаратистов внутри были обнаружены горы мусора, окурков, использованных пластиковых стаканчиков.

Об этом сообщают сотрудники облсовета, пишут Новости Донбасса. У некоторых дверей были сломаны ручки.

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