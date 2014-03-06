В телесюжете из Крыма «засветился» сотрудник ФСБ России - источник в СБУ



«В сюжете, который касается оккупации русскими Крымского полуострова, опознали одного из «российских чекистов», с которым пересекались в 2007-2008 годах в Приднестровье», - сообщил источник в СБУ Радио Свобода.

По словам источника, речь идет о Андрея Юрьевича Чечеля, который является гражданином России, а в Приднестровье находился как военный наблюдатель при российской группе войск. Тогда, как утверждает источник, Чечель был «особістом в чрезвычайных обстоятельствах», то есть сотрудником ФСБ России при войске, которое находится на иностранной территории.

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По мнению СБУ, этот человек теперь в Крыму выполняет ту же миссию, а именно контролирует, разведывает и проводит спецоперации на территории Украины под прикрытием военных.