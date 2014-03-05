Советник Генсека ООН, которого в Симферополе удерживали пророссийские активисты, освобожден

Об этом УНИАН сообщили очевидцы.

По их словам, люди в гражданском и с георгиевскими ленточками блокировали машину Серри, когда он собирался ехать в гостиницу, где его ждали журналисты, и потребовали от него убираться в аэропорт.

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Серри пошел пешком, в итоге оказался в кафе-магазине, где опять же был блокирован активистами так называемой «самообороны Крыма». К ним также присоединились несколько десятков женщин с российскими флагами, они скандировали «Путин» и «Россия».

Спустя некоторое время журналисты, прибывшие из гостиницы к этому магазину, стали свидетелями освобождения советника Генсека ООН. Туда же также приехали несколько автомобилей милиции.

По последним данным, с посланником все нормально, сейчас его местонахождение неизвестно. По некоторым данным, он в сопровождении милиции направляется в аэропорт.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД Украины на своей странице в “Фейсбуке” сообщал, что вооруженные люди захватили в Симферополе Старшего советника Генсека ООН Сери.

“Серри только что сообщил, что его автомобиль в Симферополе заблокировали неизвестные вооруженные люди в униформе и сообщили, что у них команда отвезти его в аэропорт. Он отказался ехать и сейчас его захватили и удерживают неизвестные фактически как заложника”, - написал директор Департамента информационной политики МЗС Евгений Перебыйнос.