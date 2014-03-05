В МИД посчитали российских солдат, незаконно находящихся в Крыму
На сегодняшний день на территории Украины незаконно находится около 3,6 тыс. российских военнослужащих, но оценка предварительна, поскольку они прячутся.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
"Есть подтвержденные факты, фото, а также видеодоказательства. Я хочу сказать, что, по предварительным оценкам компетентных органов, на территории Украины находятся около 3 тыс. 600 военнослужащих из состава воинских подразделений, частей и соединений Вооруженных сил РФ, которые не имеют права на размещение на территории Украины", - сказал он, добавив, что информация компетентными органами Украины еще уточняется.
Читайте такжеРоссийские войска взяли под контроль позиции зенитно-ракетного полка в КрымуОн также отметил, что российская сторона предпринимает меры для маскировки подразделения своих Вооруженных сил, которые находятся на территории Украины. В первую очередь, по его словам, в связи с прибытием мониторинговой миссии ОБСЕ в АР Крым.