В МИД посчитали российских солдат, незаконно находящихся в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Есть подтвержденные факты, фото, а также видеодоказательства. Я хочу сказать, что, по предварительным оценкам компетентных органов, на территории Украины находятся около 3 тыс. 600 военнослужащих из состава воинских подразделений, частей и соединений Вооруженных сил РФ, которые не имеют права на размещение на территории Украины", - сказал он, добавив, что информация компетентными органами Украины еще уточняется.

Читайте такжеРоссийские войска взяли под контроль позиции зенитно-ракетного полка в КрымуОн также отметил, что российская сторона предпринимает меры для маскировки подразделения своих Вооруженных сил, которые находятся на территории Украины. В первую очередь, по его словам, в связи с прибытием мониторинговой миссии ОБСЕ в АР Крым.