Болгария готова принять на оздоровление детей, чьи родители погибли во время противостояний в Киеве

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом во время встречи с и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей сказал министр иностранных дел Республики Болгария Кристиан Вигенин, который находится с визитом в нашей стране.

Собеседники обсудили текущие события в Украине, в частности в Крыму.

Дещица проинформировал своего болгарского коллегу относительно мер, которые осуществляются руководством Украинского государства для урегулирования напряженности в украинско-российских отношениях политико-дипломатическими путями.

Читайте такжеС 30 ноября погибли и умерли 98 участников противостояний в Киеве - МинздравСо своей стороны, Вигенин подтвердил безусловную поддержку Болгарией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также дальнейшим шагам по реализации евроинтеграционных перспектив Украины.

Руководитель болгарского внешнеполитического ведомства приветствовал решение правительства Украины вернуться к подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Вигенин пригласил Дещицу принять участие в министерском заседании стран Организации черноморского экономического сотрудничества, которое состоится 19 июня в рамках болгарского председательства в этой организации.