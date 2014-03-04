Румыния заявила о принципиальной поддержке территориальной целостности Украины
16:38, 04 марта 2014Политика
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Румыния подтверждает принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Румыния выступила за решения украинско-российского конфликта дипломатическим путем / REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Титус Корлэцян сегодня во время телефонного разговора с руководителем МИД Украины Андреем Дещицей, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.
Читайте такжеРоссия заявила об угрозе суверенитету и территориальной целостности Украины Корлэцян высказался за безотлагательное урегулирование напряженности в украинско-российских отношениях путем политического диалога.
Дещица поблагодарил румынскую сторону за поддержку и пригласил Корлэцяна посетить с визитом Украину в ближайшие дни. Приглашение было принято с благодарностью, сказано в сообщении.
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