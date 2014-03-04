Румыния заявила о принципиальной поддержке территориальной целостности Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Титус Корлэцян сегодня во время телефонного разговора с руководителем МИД Украины Андреем Дещицей, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

Читайте такжеРоссия заявила об угрозе суверенитету и территориальной целостности Украины Корлэцян высказался за безотлагательное урегулирование напряженности в украинско-российских отношениях путем политического диалога.

Дещица поблагодарил румынскую сторону за поддержку и пригласил Корлэцяна посетить с визитом Украину в ближайшие дни. Приглашение было принято с благодарностью, сказано в сообщении.