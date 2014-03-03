Массового выезда украинцев в Россию нет - пограничники

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Эта информация российских СМИ является исключительно надуманной и провокационной. Никакого массового выезда граждан Украины за пределы страны нет. Миграция украинцев остается примерно на том же уровне, что была неделю, два, три назад. Единственное, что есть различие в выходные дни в количестве 200-300 человек, которые въезжают или выезжают на выходные дни, поскольку у многих на приграничных территориях России и Украины живут родственники" - отметили в ведомстве.