Массового выезда украинцев в Россию нет - пограничники
00:25, 03 марта 2014Политика
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В Государственной пограничной службе Украины опровергают информацию российских СМИ о массовом выезде украинцев на территорию РФ в связи с ситуацией в Украине.
В госпогранслужбе Украины опровергают информацию о массовом выезде украинцев на территорию РФ
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Эта информация российских СМИ является исключительно надуманной и провокационной. Никакого массового выезда граждан Украины за пределы страны нет. Миграция украинцев остается примерно на том же уровне, что была неделю, два, три назад. Единственное, что есть различие в выходные дни в количестве 200-300 человек, которые въезжают или выезжают на выходные дни, поскольку у многих на приграничных территориях России и Украины живут родственники" - отметили в ведомстве.
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