На Невском проспекте в Петербурге проводят акцию "Нет войне!"

Участники требуют прекратить развязывание войны с Украиной и немедленно отказаться от введения российских войск на территорию братской страны.

Среди участников акции – депутаты Законодательного Собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский и Александр Кобринский, сообщает пресс-служба партии.

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«Яблочники» держат в руках плакаты с единственным лозунгом – «Нет войне!», а также раздают горожанам заявление партии, которое было принято сегодня утром.