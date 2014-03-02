На Невском проспекте в Петербурге проводят акцию "Нет войне!"
15:29, 02 марта 2014Политика
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В эти минуты Петербургские активисты российского «Яблока» проводят серию одиночных пикетов на Невском проспекте. Главный лозунг акции – "Нет войне!".
Акция "Нет войне!" в Санкт-Петербурге
Участники требуют прекратить развязывание войны с Украиной и немедленно отказаться от введения российских войск на территорию братской страны.
Среди участников акции – депутаты Законодательного Собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский и Александр Кобринский, сообщает пресс-служба партии.
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«Яблочники» держат в руках плакаты с единственным лозунгом – «Нет войне!», а также раздают горожанам заявление партии, которое было принято сегодня утром.
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