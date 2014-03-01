Турчинов приказал привести Вооруженные силы в полную боевую готовность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.

Турчинов напомнил, что Совет Федерации РФ поддержала обращение Президента России Владимира Путина относительно ввода войск РФ на территорию Украины.

При этом Турчинов подчеркнул, что «для акта этой агрессии нет никаких оснований».

Он отметил, что все разговоры о том, что есть угроза для русскоязычных граждан Украины или российских граждан, «являются надуманными и лживыми».

Турчинов подчеркнул, что Украинское государство «защищает всех граждан Украины, не зависимо от того, в каком регионе они живут и на каком языке они общаются, в какую церковь они ходят».

«Я дал приказ, учитывая потенциальную агрессию, привести Вооруженные силы в полную боевую готовность», - подчеркнул Турчинов.

По его словам, усилена охрана АЭС, аэропортов, стратегических и инфраструктурных объектов.

Он отметил, что Совет нацбезопасности и обороны разработала план действий на случай прямой военной агрессии.

Турчинов обратился ко всем гражданам Украины с просьбой сохранять спокойствие, уверенность и веру в Украину, забыть все распри и противоречия.

«Сегодня не важно, кто левый, кто правый, кто принадлежит к какой партии и общественной организации - мы все украинцы, мы должны объединиться вокруг нашей страны», - отметил он.

Он призвал не допускать каких-либо провокаций, мародерства.