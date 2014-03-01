В Крыму первые шесть бойцов "Беркута" получили паспорта РФ

Генеральное консульство России в Симферополе начало в субботу выдачу российских паспортов бойцам украинского спецподразделения милиции "Беркут", которое министр внутренних дел Арсен Аваков постановил расформировать.

Как сообщается на странице российского МИДа в соцсети Фейсбук, паспорта получили первые шесть "беркутовцев".

Читайте такжеНе исключено, что российские паспорта смогут получить не только бывшие "беркутовцы" - генконсул РФ

Документы им вручил генконсул РФ в Симферополе Вячеслав Светличный.

По словам российского дипломата, "беркутовцы" противостояли "агрессии экстремистов" в Украине.

Как сообщал УНИАН, Аваков расформировал "Беркут", постановил провести аттестацию четырех тысяч сотрудников и создать новое подразделение.

Верховный Совет Крыма 28 февраля создал в пятницу спецодразделение по охране общественного порядка "Беркут", которое будет подчинено исключительно республиканским властям.