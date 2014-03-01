В Харькове во время штурма ОГА пострадали 97 человек

В Харькове во время штурма здания облгосадминистрации были травмированы 97 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс - службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя харьковского городского головы Светлану Горбунову -Рубан.

В городскую больницу неотложной помощи для оказания медицинской помощи доставлены 76 пострадавших, в областную клиническую больницу - 21. У всех ушибы различных частей тела. Два человека получили ранения из травматического оружия. Все травмированные сейчас находятся в приемных отделениях лечебных учреждений. Госпитализирован только один человек в больницу неотложной помощи с челюстно - лицевой травмой.Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове на здании ОГА, на улице Сумской, митингующие установили российский флаг. Участники штурма ОГА вытащили из помещения несколько активистов Майдана, которые баррикадировались в здании, и привели их на сцену , с которой перед этим выступали спикеры перед участниками митинга в поддержку городской власти и "порядка в стране".

Вследствие штурма здания ОГА пострадали несколько десятков человек. Пострадавших активистов из здания ОГА выводили сотрудники милиции. Наиболее пострадавших забрали кареты скорой помощи.

Участники штурма и собравшиеся возле ОГА , кричали "фашисты" на активистов Евромайдана, которых к медикам вели милиционеры. Некоторые пытались ударить раненых активистов. Среди травмированных - также участники штурма.