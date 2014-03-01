Не исключено, что российские паспорта смогут получить не только бывшие "беркутовцы" - генконсул РФ

Генконсульство РФ в Симферополе не исключает, что российские паспорта могут быть выданы не только сотрудникам расформированного спецподразделения милиции "Беркут", но и другим гражданам Украины, сообщил РИА Новости консул Вячеслав Светличный.

"Возможно, смогут. Мы эти вопросы будем поэтапно решать", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, смогут ли не сотрудники милиции получить паспорта.

Светличный также отметил, что процесс подготовки к выдаче паспортов уже начат.

Как сообщал УНИАН, МИД России 28 февраля заявил, что Генконсульству РФ в Симферополе поручено срочно начать выдачу российских паспортов бойцам «Беркута».

Читайте такжеГенконсульству РФ в Симферополе поручили заняться выдачей российских паспортов "Беркуту"

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков своим приказом от 25 февраля ликвидировал спецподразделение милиции «Беркут».

27 февраля народный депутат от «Батькивщины» Геннадий Москаль заявил, что бойцы крымского «Беркута» подняли бунт.

«Беркут» взбунтовался. Перекрыл два въезда - на Чонгар, и второй въезд перекрыл со стороны Армянска”, - сказал депутат.

Он добавил, что это - крымский, севастопольский “Беркут” и ряд “беркутовцев”, которые “не согласны были с решением популистским, которое сделал Аваков».