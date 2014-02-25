В Думе говорят, что еще не раздают паспортов в Крыму

Председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий опровергает сообщения украинских СМИ об обещаниях российских депутатов по ускоренной процедуре выдавать паспорта РФ крымчанам, сообщили УНИАН в пресс-службе Слуцкого.

«Крымские коллеги выдали желаемое за действительное. Это вопрос слишком тонкой материи, который требует как особой проработки, так и специального решения руководства страны», - подчеркнул Слуцкий.

При этом он заявил, что Россия «не бросит в условиях этой цивилизационной сватки наших братьев в Украине и более миллиона наших соотечественников, которые оказываются в затруднительном положении в виду резкого предстоящего коллапса русскоязычного пространства».

Он заявил, что комплекс адекватных мер будет разработан в ближайшее время, сейчас об этом говорить преждевременно.

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Слуцкий отметил, что постановка вопроса в проекте закона депутата Ильи Дроздова об упрощенном получении гражданства РФ заслуживает внимания.

Он напомнил, что еще в предвыборной статье Владимира Путина «Социальная политика. Строительство справедливости для России» говорилось, что у РФ одна шестая часть суши, но всего два процента населения земли, и 2050 году Россия рискует превратиться в пространство, которое будет управляться не нами.

«Мы нуждаемся в рабочих руках наших украинских братьев, в их приезде в Россию. Но подходить к таким процессам, которые могут быть чрезвычайно резко восприняты, в том числе в Киеве, необдуманно мы тоже не должны. Украина, как пороховая бочка, и любые провокации могут привести к кровопролитию. Мы должны чрезвычайно ответственно к каждому решению», - заявил он.

Комментируя цель приезда в Крым, Слуцкий отметил, что это ответный визит на недавний приезд делегации Верховного Совета Крыма в Москву.

«Главная цель – показать нашими соотечественникам, что мы вместе с ними», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера депутат от ЛДПР Илья Дроздов зарегистрировал в Госдуме законопроект об упрощенной системе предоставления российского гражданства гражданам Украины - русским по национальности.