Корабль ЧФ России доставил в Севастополь еще около 700 человек спецназа - источник

Об этом УНИАН сообщил военный источник в Севастополе.

По информации собеседника агентства, швартовка корабля произведена сегодня ночью в бухте Казачьей, где дислоцируется бригада морской пехоты ЧФ РФ.

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По данным источника, всего за последние дни в Крым из России переброшены более 6 тыс. войск спецназа. Подразделения рассредоточены в разных районах Крыма и Севастополя.

Ночь с пятницы на субботу в Крыму в целом прошла спокойно.