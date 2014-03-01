Корабль ЧФ России доставил в Севастополь еще около 700 человек спецназа - источник
09:49, 01 марта 2014Политика
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Большой десантный корабль Черноморского флота России «Николай Фильченков» доставил в Севастополь еще около 700 вооруженных людей, предположительно подразделения и состава Воздушно-десантных войск России.
Вооруженные люди в Крыму
Об этом УНИАН сообщил военный источник в Севастополе.
По информации собеседника агентства, швартовка корабля произведена сегодня ночью в бухте Казачьей, где дислоцируется бригада морской пехоты ЧФ РФ.
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По данным источника, всего за последние дни в Крым из России переброшены более 6 тыс. войск спецназа. Подразделения рассредоточены в разных районах Крыма и Севастополя.
Ночь с пятницы на субботу в Крыму в целом прошла спокойно.
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