Турчинов: Россия разыгрывает в Крыму абхазский сценарий

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде Украины.

«По данным нашей разведки они отрабатывают сценарий, который полностью аналогичен абхазскому, когда спровоцировав конфликт, они начали аннексию территории».

«Россия начала неприкрытую агрессию против нашей страны», - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что под видом военных учений Россия «ввела войска в АРК и не только захватили парламент Крыма, Кабинет министров Крыма, но они пробуют брать под контроль гражданские объекты, коммуникации, пробуют блокировать расположения украинских военных».

Турчинов считает, что Россия провоцирует Украину к военному конфликту.

Председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности Президента отмечает, что украинские военнослужащие выполняют свои обязанности и не «поддаются на провокацию», понимая ту высокую опасность, «которой подвергается гражданское население».