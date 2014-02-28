Выступление Януковича в России: усилена охрана, у журналистов отбирают даже яблоки

Место проведения пресс-конференции экс-президента Украины Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, в выставочном центре «ВертолЭкспо», оцеплено полицией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, перед входом в экспоцентр усилены меры безопасности, площадь перед зданием огорожена металлическим ограждением, за которое пропускают журналистов только при предъявлении удостоверения журналиста.

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В здание пройти можно только после тщательного досмотра личных вещей. Сотрудники правоохранительных органов просят журналистов выбрасывать все лишние предметы, в частности у одного из журналистов попросили выбросить яблоко, объясняя это тем, чтобы случайно его не бросили в Януковича.

Начало пресс-конференции запланировано на 15.00 по киевскому времени.