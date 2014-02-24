По меньшей мере четверо снайперов расстреливали людей на Майдане 20 февраля - польский журналист

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше заявил корреспондент польского публичного телевидения TVP Яцек Гасінський, который был свидетелем тех событий.

«По моему мнению, там было по меньшей мере четверо снайперов. Снайпер требует времени, потому что не может стрелять очередью (...) И, собственно, так и было: несколько выстрелов и минута тишины. Мы имеем записи», - сказал журналист.

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Он отметил, что точно видел трех снайперов, один из которых находился на крыше дома на Майдане Независимости, в котором находится «МакДональдс».

«Он, без сомнения, был одет, как человек из «Альфы». По крайней мере, так был одет», - сказал журналист, добавив, что имеет видео, на котором это видно.

Еще один снайпер, по словам Гасинського, лежал на крыше «зеленого здания банка» за гостиницей «Украина». Он отметил, что этот снайпер стрелял в продюсера TVP, который находился в своем номере в гостинице «Украина».

Еще как минимум один снайпер находился на улице Институтской между грузовиками, где был милицейский кордон, добавил Гасинський.

Журналист предположил, что большинство убитых 20 февраля на Площади стали жертвами снайпера или снайперов, которые стреляли со стороны гостиницы «Украина».

«Легко увидеть, с какой стороны те люди получили ранения и куда падали», - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что так же очень легко можно проследить траекторию полета пули, которая попала в стену в номере продюсера TVP, кора ведет прямо на крышу "зеленого здания банка".

Он также сказал, что «интенсивная стрельба продолжалась не более 15 минут».

«Я на своем телефоне записал три короткие фильмы. Исключал, потому что думал, что закончилось. Самый длинный из них длится шесть минут», - сказал Гасінський.

Кроме того, он сообщил, что получил информацию о задержании снайпера в гостинице «Украина» от представителей Самообороны Майдана, заметив, что позже директор отеля опроверг это сообщение.

Гасінський отметил, что разговаривал на эту тему с несколькими представителями Самообороны Майдана, один из которых дал интервью на телекамеру. По словам журналиста, его собеседники говорили о задержании снайпера, который якобы стрелял из одного из номеров на 11-м этаже отеля.

"Он сказал, что это произошло ночью и показывал мне окна со стороны улицы Институтской и говорил, что он (снайпер) был в одном из номеров", - отметил журналист.

Как сообщал УНИАН, согласно последним данным, на прошлой неделе в результате противостояния в Киеве погибло более 80 человек и 600 получили ранения, крупнейшее из которых 20 февраля, когда было интенсивно применения огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали демонстрантам в голову, сердце и шею.