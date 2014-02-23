Богословская: В Раде начались "аморальные торги" за должности и вхождение во фракции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Богословская сказала в своем выступлении в парламенте.

“Каждый из вас знает, какие аморальные торги начались опять в парламенте. Каждый из вас знает, что опять ведутся разговоры о деньгах за вхождение в те или другие группы, о собрании депутатских групп и фракций, о должностях”, - сказала она.

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Богословская отметила важность не допустить того, чтобы парламент стал “коррупционным центром для политики и бизнеса”, иначе, считает она, восстанет вся страна.