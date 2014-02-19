Коморовский: Украинские власти и оппозиция одинаково ответственны за последний всплеск насилия

Об этом он сказал в интервью польскому информационному агентству РАР 18 февраля.

”События последних более десяти часов отдаляют возможность взаимопонимания, за что одинаково ответственны как украинская власть, так и оппозиция” , - сказал он.

Коморовский назвал возвращение к диалогу единственной дорогой для политического решения конфликта, положительно оценив встречу Януковича с представителями оппозиции после сегодняшнего кровопролития.

”Я хотел бы призвать Президента Украины, но также и лидеров оппозиции быть отважными на пути к компромиссу, который не означает уступок только с одной стороны. Потому что нужно быть отважным, чтобы сделать шаг назад, если на самом деле целью является добро для Украины”, - сказал Коморовский.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до сих пор ” Беркут ” штурмует Майдан. Сообщается о десятках погибших и более тысячи раненых.

Янукович до сих пор не сделал никакого заявления по поводу этих событий.

Лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок около 23.00 вторника поехали на встречу к Януковичу.

Лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок около 23.00 вторника поехали на встречу к Януковичу. Она состоялась, но о ее результатах не сообщается.