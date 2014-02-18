США рассматривает возможность санкций в ответ на насилие в Киеве - Пайетт

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Считаем, что кризис в Украине можно решить путем диалога. Рассматриваются все варианты санкций в ответ на применение насилия», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана пошли к ВР, где лидеры оппозиции настаивали на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

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На ул. Институтской и Шелковичной и в Мариинском парке произошли столкновения митингующих с правоохранителями.

Сообщается о сотнях раненых и не менее 6 погибших митингующих и не менее одного погибшего милиционера.