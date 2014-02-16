Яценюк рассказал о совместном с Тимошенко плане

Это он сделал во время Народного вече в воскресенье, сообщила пресс - служба ВО "Батькивщина".

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Яценюк отметил, что на этой неделе вместе с координатором штаба Национального сопротивления Александром Турчиновым встретился с экс - премьером: «Она передает низкий поклон и наилучшие поздравления и убеждена в том, что победа – за украинским народом».

Майдан встретил эти слова скандированием «Юле - волю».

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По словам Яценюка, Тимошенко - « несокрушимая женщина, несокрушимый политик» - передала свой план и свое видение, как нам дальше двигаться».

«Мы сходимся во всем. Мы едины в нашем стремлении... восстановить в стране демократию, предоставить украинскому народу право управлять в своей стране», - сказал Яценюк.

Он рассказал о «политическом пакете» украинской оппозиции: «Наше видение следующее: мы убираем диктаторские полномочия этого президента и возвращаемся к разделению властей, предусмотреннного Конституцией 2004 года. Мы как украинская оппозиция формируем оппозиционное правительство Украинского Майдана, правительство народного доверия».

По его словам, правительство народного доверия «ставит для себя ключевые задачи, которые поставил ему на Майдане народ: «Уничтожение коррупции, наказание "Беркута" и тех зверств, которые совершались против украинцев. Эта задача честного и справедливого суда, работы и заработной платы для людей. Это задачи европейской интеграции и подписание Соглашения с Европой. Это - освобождение всех политзаключенных и Юлии Тимошенко. И эта задача проведения честных выборов президента».

Яценюк заверил, что это общее видение трех оппозиционных партий. «Это наше общее видение вместе с Юлией Тимошенко. Мы знаем, как идти вперед. У нас есть четкий план, и мы не отступим от этого плана ни на шаг», - подчеркнул политик.