Эштон назвала путь к разрешению политического кризиса в Украине

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон заявляет, что конституционная реформа в Украине, которая предусматривает перераспределение части полномочий между Президентом и правительством и парламентом, - это ключ к разрешению политического кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она сказала на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

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«Мы все сосредоточены на потребности продолжать призывать к диалогу между Президентом Януковичем и оппозиционными лидерами. Важно остановить любые формы насилия и привлечь к ответственности виновников насилия. И также важной является работа парламента относительно конституционной реформы, которая является ключом к попыткам разрешить этот кризис», - сказала Эштон.

«И также важным является движение вперед к свободным и справедливым выборам», - добавила она.

Эштон также отметила готовность Евросоюза поддерживать реформы в Украине, но не конкретизировала ни суммы помощи, ни источников ее поступления.