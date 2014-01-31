Советник Путина считает, что развитие ситуации в Украине зависит от Януковича
По мнению советника Президента РФ Сергея Глазьева, если Янукович не подавит «мятеж», он может потерять власть, а в Украине возрастет хаос.
Если Президент Украины Виктор Янукович не подавит «мятеж», то он рискует потерять власть, после чего Украину ждет нарастающий хаос и внутренний конфликт.
Об этом в интервью корпоративному журналу «Газпром» сказал советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.
По его словам, дальнейшее развитие ситуации в Украине будет зависеть от Януковича.
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«Он (Янукович – УНИАН) сейчас находится в обстановке ползучего переворота, и поскольку он является гарантом Конституции, безопасности и целостности Украины, то у Президента нет выбора. Либо он защищает украинскую государственность и подавляет мятеж, спровоцированный и финансируемый внешними силами, либо он рискует потерять власть, и тогда Украину ждет нарастающий хаос и внутренний конфликт, из которого не видно выхода», - сказал Глазьев.