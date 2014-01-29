В ПР заявляют, что амнистия активистов Евромайдана возможна только после ликвидации баррикад

Сегодня парламент рассмотрит законопроект об освобождении от ответственности участников акций протеста, за исключением тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Об этом заявил один из авторов зарегистрированного сегодня законопроекта об амнистии №4021-1, народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, заместитель главы Комитета по вопросам верховенства права и правосудия Дмитрий Шпенов.

«От уголовной и административной ответственности будут освобождены подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений в ходе митингов, за исключением тех, кто подозревается в убийствах, похищении людей, препятствовании работе журналистов и другие тяжкие преступления», - отметил народный депутат, сообщили УНИАН в его пресс-служба.

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В то же время, он подчеркнул, что закон начнет действовать только после того, как протестующими будут освобождены захваченные помещения, будут разблокированы улицы, демонтированы баррикады, построенные в ходе акций протеста. Парламентарий также отметил, что должны быть распущены незаконные военизированные формирования, а оружие и взрывчатые вещества, если таковые имеются у митингующих и в местах проведения митингов, будут добровольно переданы правоохранителям.

«Выход из сложной ситуации, в которой находится наша страна, возможен только в случае взаимных уступок и компромиссов. Наша политическая сила готова пойти навстречу протестующим и закрыть уголовные дела против всех, кто не переступил крайнюю черту – не отнимал жизни у людей. Против тех, кто не создавал угрозу для журналистов, которые не участвуют в акциях протеста, а освещают их и доносят информацию до общества. Мы хотим увидеть шаг навстречу и со стороны наших политических оппонентов в виде нормализации работы органов государственной власти и восстановления нормального транспортного сообщения. Уверен, принятие данного законопроекта станет ключевым шагом к возобновлению общественного порядка в Украине и снижению градуса противостояния», - сказал Шпенов.

Как сообщал УНИАН, 28 января лидеры фракций не договорились по закону об амнистии. Было принято решение продолжить внеочередное заседание парламента 29 января.

"Мы не договорились об окончательной редакции закона об амнистии. Власть настаивает на своем - она настаивает на том, что должна быть довольно жесткая отсрочка введения в действие этого закона. Мы же настаиваем на том, чтобы этот закон об амнистии принимался без каких-либо условий", - сказал Тягнибок, добавив, что оппозиция настаивает на том, чтобы прекратились задержки людей, которые массово происходят по всей Украине.

По словам Тягнибока, поскольку не удалось согласовать окончательную редакцию, стороны договорились проголосовать на вечернем заседании о продолжении работы внеочередной сессии на завтра, и продолжить консультации, чтобы завтра выйти на голосование закона об амнистии

Вечером 28 января Народная рада приняла решение настаивать на своем варианте закона об амнистии во время голосования в Верховной Раде.

Как отметил Тягнибок, «нардепы от оппозиции планируют работать всю ночь над тем, чтобы сделать голосование за их вариант закона возможным».

Он также допустил возможность некоторых уступок чтобы этот закон был принят, однако отметил, что они должны быть минимальными. И спросил у присутствующих их мнение об этом - митингующие дружно поддержали это решение.

Тягнибок также отметил, что «первоочередной задачей является освобождение всех задержанных заключенных, которых на сегодня насчитывается сотни». Относительно закона об амнистии, то он отметил, что действие этого законопроекта в варианте оппозиции предусматривает не освобождение от наказаний тех, кто принимал участие в убийствах, пытках, а также препятствовал журналистской деятельности.