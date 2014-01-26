В Днепропетровске на пикетчиков напали «титушки» с дымовыми шашками, отряды ВВ не пропускают к ОГА

Более 2 тысяч участников Народного вече в Днепропетровске, решивших пикетировать областную государственную администрацию, встретили «титушки» с дымовыми шашками.

Как передает корреспондент УНИАН, порядка 200 молодых людей спортивной внешности с желтыми повязками на рукавах и с палками начали забрасывать пикетчиков дымовыми шашками.

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Участники вече снесли забор и стали прорываться к зданию. На их пути выстроились отряды милиции и внутренних войск в несколько заслонов. Противостояние обостряется.

Оборону занимает отряд милиции с противогазами.

Люди кричат «Банду геть!», «Зека геть».