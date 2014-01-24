Кличко и Фюле обсуждали, как мирно решить политический кризис в Украине

Об этом заявил лидер «Удара» Виталий Кличко после встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, который прибыл в Украину для изучения ситуации, передает пресс-служба УДАРа.

“Только что мы с Еврокомиссаром Фюле обсуждали варианты, как можно мирным путем решить политический кризис, в котором сегодня находится Украина. Ситуация очень сложная. Два ключевых направления - это освобождение и амнистия политических заключенных и кардинальные изменения, которые будут касаться будущего Украины, чтобы избежать такого противостояния. Обсуждали возвращение к Конституции 2004 года и проведения досрочных выборов”, - рассказал Кличко.

Он выразил убеждение, что удастся найти оптимальный механизм для решения политического кризиса, чтобы прекратить дальнейшее противостояние и выполнить требования граждан Украины.