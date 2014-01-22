Одного из погибших сегодня застрелил снайпер, второго убили из пистолета - врачи

15:57, 22 января 2014
Политика
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Врачи достали пули из тел погибших сегодня на Грушевского  

Врачи подтвердили, что погибшего убил снайпер

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

Как объяснили врачи, в теле одного из погибших нашли пулю от снайперской винтовки Дегтярева калибра 7,62 мм.

В теле другого погибшего была пистолетная пуля калибром 9 мм, предположительно от пистолета Макарова.

Напомним, сегодня утром на улице Грушевского были убиты двое митингующих. 

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