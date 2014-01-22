Одного из погибших сегодня застрелил снайпер, второго убили из пистолета - врачи

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

Как объяснили врачи, в теле одного из погибших нашли пулю от снайперской винтовки Дегтярева калибра 7,62 мм.

В теле другого погибшего была пистолетная пуля калибром 9 мм, предположительно от пистолета Макарова.

Напомним, сегодня утром на улице Грушевского были убиты двое митингующих.