Одного из погибших сегодня застрелил снайпер, второго убили из пистолета - врачи
15:57, 22 января 2014Политика
5 0
Врачи достали пули из тел погибших сегодня на Грушевского
Врачи подтвердили, что погибшего убил снайпер
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.
Как объяснили врачи, в теле одного из погибших нашли пулю от снайперской винтовки Дегтярева калибра 7,62 мм.
В теле другого погибшего была пистолетная пуля калибром 9 мм, предположительно от пистолета Макарова.
Напомним, сегодня утром на улице Грушевского были убиты двое митингующих.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter