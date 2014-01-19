Яценюк и Турчинов призвали людей вернуться с Европейской площади на Майдан

Как сообщили УНИАН в пресс - службе «Батькивщины», в течение нескольких часов таких усилий прилагали и целый ряд депутатов от фракции.

«Им удалось убедить определенную часть митингующих вернуться на Майдан, где в результате несогласованных с решением Народного вече событий возникла угроза штурма», - отмечается в сообщении.

«Но большая часть присутствующих на Европейской площади не поддалась на призывы, поскольку люди крайне озлоблены действиями Януковича по внедрению в Украине диктатуры и фактической передачи ее под протекторат одного из соседних государств», - отметили в партии.

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Яценюк призывает участников Майдана не прибегать к насилию, придерживаться ненасильственных методов борьбы, демонстрировать не силу мышц, а силу воли.

«Только выдержка и терпение ведут к победе, а лобовое применение силы против вооруженного до зубов противника ставит весь Майдан под угрозу поражения», - считает политик.

Яценюк требует от Министерства внутренних дел прекратить применение шумовых газовых гранат, поскольку это создает опасность для жизни людей и только подстрекает их к дальнейшим активным действиям.

«События сегодняшнего дня является четким сигналом Януковичу, который должен понять, что терпение людей переливает за край, что люди устали и раздражены глухотой режима и его нежеланием услышать требования Майдана», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, «ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации целиком и полностью лежит на Януковиче, и предотвратить крайне негативный сценарий развития событий можно только начав выполнять требования людей, а не путем репрессий и драконовских законов, которые шокировали весь мир».