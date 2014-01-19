Митингующие на улице Грушевского подожгли бензобак милицейского автобуса
17:15, 19 января 2014Политика
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Митингующие на улице Грушевского в Киеве подожгли бензобак милицейского автобуса, который ранее уже горел, но его потушили с помощью огнетушителей.
Митингующие на улице Грушевского подожгли бензобак милицейского автобуса
Как передает корреспондент УНИАН, столкновения между милицией и митингующими не прекращаются: когда правоохранители применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие отступают, а потом снова наступают.
Народные депутаты Украины Олег Ляшко и Владимир Яворивский призывают милицию не применять силу против людей и переходить на сторону митингующих.
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