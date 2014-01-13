Азаров требует полностью провести медосмотры школьников до 10 апреля

Как сообщил Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее поручение глава правительства дал после заслушивания на оперативном совещании информации Министерства здравоохранения о том, что сейчас проверено состояние здоровья в 96,5% школьников.

«Все дети должны пройти медицинские осмотры. Здесь не должно быть избирательности, - отметил премьер-министр. - Это не просто работа медиков. Это здоровье детей. И надо помочь родителям, особенно из семей, находящихся в тех или иных сложных жизненных обстоятельствах».

Азаров подчеркнул, что медосмотры должны выявлять заболевания на ранних стадиях, тогда, когда симптомы недугов могут заметить только специалисты.

Глава правительства добавил, что ранняя диагностика помогает сохранить здоровье детей. Именно поэтому правительством в прошлом году, после длительного обсуждения, было принято решение вернуть проведения обязательных медицинских осмотров школьников как в медицинских учреждениях, так и в школах. Для этого созданы медико-педагогические комиссии, которые с согласия родителей проверяют здоровье детей, выезжая непосредственно в учебные заведения.

По информации Минздрава, профилактические мероприятия дают достаточно серьезные результаты. В частности, благодаря выявлению на ранних стадиях и своевременному лечению удалось в общем в среднем на 15 процентов снизить уровень заболеваемости у школьников органов зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата.