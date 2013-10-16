Эксперт предсказывает снижение истерии в диалоге между Россией и Украиной

"Это зондирование настроений. Это не просто обмен письмами. Перед Украиной стоит задача - погасить истерическую тональность российского истеблишмента, чтобы предоставить новые обороты украинской перспективе европейской интеграции. Любые встречи не имеют быстрого эффекта, но это даст результат", - сказал эксперт в комментарии Gazeta.ua.

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"Произойдет снижение истерии в диалоге. Далее можно ожидать более лояльного отношения России. Сейчас будет преобладать взвешенность, поскольку Украина пытается поддерживать баланс на Западе и Востоке", - резюмировал политолог.

Напомним, в Калуге состоялась встреча в формате "тет-а-тет" премьер-министра Украины Николая Азарова и председателя правительства России Дмитрия Медведева. Он отметил перспективу сотрудничества в авиастроении, атомной энергетике, в ракетно-космической и других наукоемких отраслях. Медведев напомнил также о строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области и призвал построить мостовой переход через Керченский пролив. Азаров в свою очередь призвал Россию использовать все возможности, которые предоставляет зона свободной торговли СНГ.