Азаров считает сложными переговоры с Медведевым

Об этом он заявил на совместной с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым пресс-конференции, информирует пресс-служба КМУ.

"Я не помню более сложного и насыщенного заседания из всех, какие я проводил и в которых принимал участие. Сегодня мы рассмотрели многие актуальных вопросов нашего двустороннего сотрудничества", - отметил Азаров.

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По результатам заседания главами правительств Украины и РФ был подписан итоговый протокол десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, Дорожная карта по реализации Программа украинско-российского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2012-2016 годы.

Также председатель Государственного космического агентства Украины Юрий Алексеев и первый заместитель руководителя Федерального космического агентства Олег Фролов подписали Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Федеральным космическим агентством (РФ) о сотрудничестве в использовании национальных космических средств дистанционного зондирования Земли гражданского назначения.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов и заместитель Министра экономического развития РФ Андрей Клепач подписали План действий по инвестиционному, финансовому и отраслевому сотрудничеству Украины и РФ (Дорожную карту по урегулированию вопросов в сфере инвестиционного, финансового и отраслевого сотрудничества Украины и Российской Федерации).