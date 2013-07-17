В Нидерландах арестовали украинского журналиста, получившего убежище в Литве

Об этом УНИАН сообщила подруга журналиста Ольга Бондаренко, находящаяся в Амстердаме.

По ее словам, задержание произошло 16 июля. «Задержали просто на улице. Толик показал права (водительские – УНИАН) свои, но через минуту подъехала полицейская машина, и нам сказали, что он в розыске в своей стране и должен быть арестован. Мы стали объяснять, что у него политический статус беженца. Но это не повлияло. Надели наручники и отвезли. Я думала, дело в том, что у него не было паспорта с собой, отвезла вчера паспорт. Но это не помогло», - рассказала девушка.

Сегодня же на свидании с ней Шарий сказал, что ему не дают позвонить и грозят экстрадировать в Украину.

Суд, на котором будет решена дальнейшая судьба журналиста, состоится, по словам Бондаренко, 18 июля.

В МИД Литвы, куда обратилась Бондаренко, объяснили, что помочь в данной ситуации ничем не могут, поскольку журналист находится на территории другого государства.

По словам Бондаренко, в Литве Шарий был в июне, а в июле вернулся в Нидерланды, где у него есть родственники В социальных сетях постоянным местом жительства журналиста числится Амстердам.

Как известно, 8 июня 2012 года Шарий получил пятилетний статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. Украину журналист покинул в 2010 году якобы из-за преследований со стороны милиции. На данный момент в Украине против Шария возбуждено два уголовных дела – за хулиганство и заведомо ложное сообщение о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения. Журналист назвал это попыткой давления из-за его профессиональной деятельности.