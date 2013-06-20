Премьер Литвы - об избранном Украиной пути: Сегодня он один, завтра – другой

Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс заявляет, что сейчас важнейшим вопросом для международного сообщества и Украины является освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

"Важнейшим вопросам сейчас является освобождение Юлии Тимошенко. Следующим является вопрос, в каком направлении движется Украина: в Россию или в ЕС. В настоящее время непонятно, какой Украина избрала путь. Сегодня он один, завтра – другой", - сказал Буткявичюс в интервью европейскому изданию EurActiv, сообщается на сайте Тимошенко.

Кроме того, премьер-министр Литвы подчеркнул, что подписание Соглашения об ассоциации является целью ЕС, но "теперь оно под большим вопросом".

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Как сообщалось, Литва с 1 июля этого года начинает свое председательство в Европейском Союзе. Саммит «Восточного партнерства», на котором может быть подписано Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, состоится в Вильнюсе (Литва) 28-29 ноября 2013 года.

Совет ЕС 10 декабря 2012 года определил условия для продолжения переговоров с властью Украины относительно перспективы подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. "Совет ЕС ожидает, что органы власти Украины устранят случаи политически мотивированного преследования без задержек, а также осуществят дальнейшие шаги по реформированию судебной системы для предотвращения таких случаев в будущем", - отмечалось в документе.