Завтрашний визит премьер-министра Литвы в Украину отменили

18:46, 12 июня 2013
Политика
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Визит премьер-министра Литвы Альгирдаса Буткявичюс, который должен был прибыть в Украину 13 июня, отложен.

Альгирдас Буткявичюс не приедет в Украину / Фото: Википедия

Об этом сообщили в литовском посольстве.

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Там отметили, что комментариев на эту тему пока не дают, сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр Литвы во время своего визита в Украину должен был встретиться с рядом украинских чиновников, в частности главой украинского правительства Николаем Азаровым и спикером Верховной Рады Владимиром Рыбаком.

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