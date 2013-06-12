Завтрашний визит премьер-министра Литвы в Украину отменили

Об этом сообщили в литовском посольстве.

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Там отметили, что комментариев на эту тему пока не дают, сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр Литвы во время своего визита в Украину должен был встретиться с рядом украинских чиновников, в частности главой украинского правительства Николаем Азаровым и спикером Верховной Рады Владимиром Рыбаком.