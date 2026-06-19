Для трех знаков Зодиака новая неделя будет самой счастливой в году

Настоящая удача приходит не к тем, кто ждет идеальных условий, а к тем, кто готов рискнуть и сделать первый шаг.

Составлен гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2026 года. Представители трех знаков Зодиака окажутся в особенно благоприятном положении. Наступает период, когда важно не только мечтать, но и активно двигаться к своим целям, используя предоставленные судьбой возможности, пишет YourTango.

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Неделя начнется под влиянием первой четверти Луны в Весах, которая взойдет 22 июня и подтолкнет к решительным шагам. А 28 июня Марс перейдет в знак Близнецов, усиливая желание действовать, пробовать новое и не упускать перспективные шансы. Эта энергия вдохновляет на перемены и помогает смелее смотреть в будущее.

Настоящая удача приходит не к тем, кто ждет идеальных условий, а к тем, кто готов рискнуть и сделать первый шаг. Иногда необходимо выйти за рамки привычного, чтобы получить желаемое. Вселенная будет благосклонна к тем, кто готов проявить инициативу и воспользоваться моментом.

Водолей

Водолеям стоит задуматься о своих истинных желаниях и планах на будущее. Первая четверть Луны в Весах 22 июня откроет перед вами новые перспективы и поможет начать важный жизненный этап. Также этот период может принести полезное сотрудничество или знакомство с человеком, который сыграет значимую роль в ваших дальнейших успехах.

Энергия Весов связана с мечтами, долгосрочными целями и расширением горизонтов. Однако для достижения желаемого придется выйти из зоны комфорта и проявить решительность. Сейчас особенно важно не бояться добиваться того, к чему вы давно стремитесь. Будь то профессиональный рост, важный проект или долгожданная поездка, многое будет зависеть от вашей готовности действовать. Возможность начать новую главу уже появилась – остается только воспользоваться ею.

Весы

Последние годы научили вас терпению, и теперь наступает время пожинать плоды своей выдержки. Если раньше события развивались медленно, то после перехода Марса в Близнецы 28 июня ситуация начнет заметно ускоряться.

Этот период потребует от вас активности и уверенности. Сейчас важно не тратить время на бесконечные сомнения, а переходить к конкретным действиям. Марс усилит вашу целеустремленность и поможет сосредоточиться на новых возможностях, связанных с финансами, личным развитием, путешествиями и перспективными начинаниями.

Проекты и идеи, над которыми вы работали в последние месяцы, начнут приносить результаты. Кроме того, судьба может преподнести приятные сюрпризы там, где вы меньше всего их ожидаете. Доверяйте своей интуиции и не упускайте шанс, когда обстоятельства сложатся в вашу пользу.

Телец

Хотя полнолуние в Козероге произойдет только 29 июня, его влияние Тельцы начнут ощущать уже в последние дни недели. Эта лунная энергия способствует завершению важных процессов и помогает увидеть результаты проделанной работы.

Особенность этого полнолуния заключается в его мягком воздействии. Перемены могут происходить без громких событий и резких поворотов, однако их значение окажется не менее важным. Многие ситуации начнут естественным образом подходить к своему логическому завершению.

Это полнолуние завершает цикл, который стартовал еще во время новолуния в Козероге 18 января. Энергия земного знака поддерживала вашу настойчивость, дисциплину и стремление к цели. Сейчас полезно оглянуться назад и оценить, какой путь уже пройден. Даже если успех не будет сопровождаться яркими знаками судьбы, вы почувствуете, что готовы оставить прошлое позади и уверенно двигаться навстречу новым возможностям, которые Вселенная готовит специально для вас.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вот-вот затянет в поток судьбоносных перемен на целых три месяца.

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